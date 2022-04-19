ЕС скорее введет эмбарго на российскую нефть, чем на газ - Минэнергетики — Finance.ua
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ЕС скорее введет эмбарго на российскую нефть, чем на газ - Минэнергетики

Сегодня 21:32Энергетика
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Введение эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза является более вероятным, чем отказ от поставок газа из россии.
Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль во время информационного марафона.
«Относительно эмбарго на газ очень большие сомнения, потому что по газу есть зависимость Германии и Италии от поставок газа трубопроводного. Что касается нефтяного эмбарго, то действительно эта тема обсуждается уже несколько недель, и по моему мнению, шансы на такое эмбарго есть», — сказала она.
По ее словам, нефтяное эмбарго будет означать, что россия через определенное время потеряет сотни миллиардов евро.
«Это будет через 6-8 месяцев, поскольку рынок нужно будет заместить другими продуктами», — отметила Зеркаль.
Она напомнила, что Россия уже начала сокращать добычу нефти, поскольку она не пользуется спросом.
Цивилизованный мир ввел санкции против страны-агрессора. Однако Украина настаивает на необходимости полного эмбарго Европы на российские нефть и газ.
Отметим, 8 апреля Европейский Союз ввел пятый пакет санкций против российской федерации. Он среди прочего предусматривает запрет на покупку российского угля с августа 2022 года.
Шестой пакет должен предусматривать эмбарго на нефть из РФ. Его в ЕС планируют представить на текущей неделе.
По материалам: УНІАН
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