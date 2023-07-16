ЕС разрешил технологическим гигантам обмениваться данными из США — Finance.ua
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ЕС разрешил технологическим гигантам обмениваться данными из США

Фондовый рынок
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ЕС разрешил технологическим гигантам обмениваться данными из США
ЕС разрешил технологическим гигантам обмениваться данными из США
Европейский Союз принял соглашение, разрешающее технологическим гигантам, в частности Meta и Google, обмениваться данными с США.
Об этом информирует Euractiv.
В октябре 2023 года президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о гарантиях для личных данных граждан Евросоюза. Он предусматривал ограничение доступа к данным разведывательным службам США и введение надлежащего механизма возмещения.
Так, на прошлой неделе в США был создан Суд рассмотрения вопросов по защите данных. Европейцы могут подавать туда жалобы, если обнаружат, что их данные были собраны с нарушением принципа пропорциональности.
В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что благодаря этому надежному соглашению «персональные данные теперь могут свободно и безопасно» поступать из Европы в Соединенные штаты.

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По материалам:
Espreso.tv
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