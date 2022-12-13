ЕС разморозил деньги для Венгрии, чтобы та не блокировала помощь Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС разморозил деньги для Венгрии, чтобы та не блокировала помощь Украине

Казна и Политика
41
Европейский Союз заключил соглашение с Венгрией, чтобы Будапешт снял вето по ключевым вопросам ЕС, в частности, выделение Украине пакета помощи в размере €18 млрд.
Страны ЕС согласились снизить заморозку выплат для Венгрии с €7,5 млрд до 6,3 млрд.
Кроме того, Будапешту был одобрен план расходов €5,8 млрд в фонды восстановления из-за пандемии коронавируса.
Читайте также
Денежные средства Венгрия получит при условии, что завершит 27 антикоррупционных и судебных реформ.
Таким образом, начать выплаты Украине ЕС сможет уже с января после одобрения пакета помощи Европарламентом.
Соглашение между ЕС и Венгрией издание Рolitico называет победой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который своим вето месяцами добивался от Брюсселя средств ЕС.
В его пользу, считают в СМИ, работала система ЕС, требующая единогласия по поводу многих важных решений, а также желание Евросоюза сохранить единство на фоне войны россии против Украины.
В то же время, добавляют в Рolitico, нет никаких гарантий, что Венгрия сможет осуществить обещанные реформы по разблокированию средств.
По материалам:
Факти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.