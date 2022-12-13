ЕС разморозил деньги для Венгрии, чтобы та не блокировала помощь Украине — Finance.ua

ЕС разморозил деньги для Венгрии, чтобы та не блокировала помощь Украине
Европейский Союз заключил соглашение с Венгрией, чтобы Будапешт снял вето по ключевым вопросам ЕС, в частности, выделение Украине пакета помощи в размере €18 млрд.
Страны ЕС согласились снизить заморозку выплат для Венгрии с €7,5 млрд до 6,3 млрд.
Кроме того, Будапешту был одобрен план расходов €5,8 млрд в фонды восстановления из-за пандемии коронавируса.
Денежные средства Венгрия получит при условии, что завершит 27 антикоррупционных и судебных реформ.
Таким образом, начать выплаты Украине ЕС сможет уже с января после одобрения пакета помощи Европарламентом.
Соглашение между ЕС и Венгрией издание Рolitico называет победой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который своим вето месяцами добивался от Брюсселя средств ЕС.
В его пользу, считают в СМИ, работала система ЕС, требующая единогласия по поводу многих важных решений, а также желание Евросоюза сохранить единство на фоне войны россии против Украины.
В то же время, добавляют в Рolitico, нет никаких гарантий, что Венгрия сможет осуществить обещанные реформы по разблокированию средств.
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