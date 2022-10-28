ЕС продлит упрощенную систему поддержки предприятий — Finance.ua

ЕС продлит упрощенную систему поддержки предприятий Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

ЕС продлит упрощенную систему поддержки предприятий

Регуляторные органы ЕС рассматривают возможность продления до конца 2023 года упрощенных правил, по которым правительства ЕС могут оказывать государственную поддержку предприятиям, пострадавшим от войны в Украине.

Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Европейская комиссия опрашивает страны ЕС об уровне государственных гарантий, которые они могут предоставить энергетическим компаниям для финансового обеспечения их торговой деятельности с целью компенсации высоких рыночных цен и волатильности.

Правительствам также предлагается ответить на вопрос, как сделать правила более гибкими, чтобы они могли быстрее и эффективнее оказывать поддержку компаниям, которые столкнулись с высокими счетами за электроэнергию.

«Одна из вещей, по которой мы проводим консультации, это продление срока действия правил на целый год до 31 декабря 2023 года. Мы также проводим консультации касательно крупных сумм помощи», — сказала Вестагер на слушаниях в Европейском парламенте.

По ее словам, на сегодняшний день Еврокомиссия дала «зеленый свет» для государственной помощи в размере нескольких миллиардов евро.

«На основе уже имеющихся у нас правил мы приняли 114 решений, то есть по состоянию на 17 октября, и мы утверждаем 133 национальных мероприятия, о которых уведомили 25 государств-членов. Бюджеты, которые мы утверждаем, составляют около 455 млрд евро», — сказала Вестагер.

Она отметила, что Еврокомиссия может расширить круг предприятий, имеющих право на государственную помощь.

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Фінансовий клуб По материалам:

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