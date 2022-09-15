ЕС продлил персональные санкции против более 1200 россиян еще на полгода — Finance.ua

ЕС продлил персональные санкции против более 1200 россиян еще на полгода Сегодня 12:34

Евросоюз продлил персональные санкции против российских граждан за вторжение в Украину еще на полгода.

Об этом говорится на сайте Европейского Совета.

«Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Имеющиеся ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным физическим и юридическим лицам.

Санкции по-прежнему будут применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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