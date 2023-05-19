ЕС призывает Китай &quot;давить на россию&quot; для прекращения войны в Украине — Finance.ua
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ЕС призывает Китай "давить на россию" для прекращения войны в Украине

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Европейский союз призывает Китай «давить на россию» для прекращения военной агрессии против Украины. В Брюсселе отметили, что заинтересованы в стабильных отношениях с Пекином.
Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед саммитом G7 в Японии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
«Китай несет особую ответственность в мире. Она (россия, — ред.) должна играть по международным правилам. И мы призываем Китай давить на россию, чтобы она прекратила военную агрессию», — сказал Мишель.
Он добавил, что ЕС должен работать с Китаем над глобальными вызовами, учитывая его роль в международном сообществе и развивающуюся экономику.
При этом Мишель подчеркнул, что ЕС пытается уменьшить чрезмерную зависимость от Китая.
Тем временем в россии заявили, что отправят в Китай премьер-министра Михаила Мишустина. Он отправится в Пекин на следующей неделе и встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и премьером Ли Цяном.
Как утверждают в рф, стороны обсудят экономику и торговлю, в том числе сотрудничество в промышленности, энергетике, транспорте и т. п.

Китай — миротворец?

Напомним, Китай предложил так называемый «мирный план» по урегулированию войны. Украина и партнеры подвергли критике китайский план, отмечая, что Пекин подыгрывает Кремлю. В то же время в россии заявили, что хотят рассмотреть его.
Недавно Украину посетил спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Он встретился с украинскими политиками и президентом Владимиром Зеленским.
После визита в Украину Ли Хуэй заявил, что Китай готов искать «общий знаменатель» с мировым сообществом, чтобы установить мир в Украине.
В Европейском союзе заявляли, что хотят контактировать с Китаем для урегулирования войны в Украине, но утверждали, что Пекин упустил возможность стать посредником.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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