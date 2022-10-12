ЕС привлек 2 млрд евро для макрофинансовой помощи Украине — Finance.ua
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ЕС привлек 2 млрд евро для макрофинансовой помощи Украине

Казна и Политика
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ЕС привлек 2 млрд евро для макрофинансовой помощи Украине
ЕС привлек 2 млрд евро для макрофинансовой помощи Украине
Европейская комиссия привлекла EUR11 млрд, разместив семилетние облигации на EUR5 млрд и 20-летние на EUR6 млрд, из которых EUR2 млрд пойдет на второй кредитный транш макрофинансовой помощи Украине.
Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
«Финансирование ЕС является конкретным выражением солидарности с Украиной и восстанавливающимися после пандемии государствами-членами. Сегодня мы успешно и в сложных рыночных условиях привлекли еще EUR11 млрд. Из них EUR2 млрд будут быстро выделены, чтобы помочь Украине в этой агрессивной войне на европейской земле», — приведены в сообщении слова комиссара по бюджету и административным вопросам Йоханнеса Хана.
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Еврокомиссия напоминает, что ранее в этом году уже выделила Украине 2,2 млрд евро.
Напомним, ЕС в конце мая — начале июня предварительно одобрил выделение Украине новой экстренной макрофинпомощи на EUR9 млрд, из которых пока выделил EUR1 млрд. Остальные EUR8 млрд, как ожидалось, должны были поступить одним траншем, однако окончательное решение по ним затянулось. Одна из названных причин — дискуссия, как предоставлять эти средства: как кредиты или грантовую помощь.
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В первой половине сентября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает поступления второго транша макрофинпомощи Евросоюза EUR5 млрд в виде кредита до конца сентября и EUR3 млрд последнего транша в виде гранта в октябре, однако эти ожидания снова не оправдались.
В начале октября Домбровскис подписал меморандум о взаимопонимании с Украиной относительно части макрофинансовой помощи на EUR5 млрд и сообщил, что второй транш с нее — EUR2 млрд — будет выплачен до середины октября, а на днях он сообщил, что третий транш на EUR3 млрд ожидается в начале декабря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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