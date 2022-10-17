ЕС пригрозил Ирану жесткими санкциями за участие в войне против Украины — Finance.ua

ЕС пригрозил Ирану жесткими санкциями за участие в войне против Украины Сегодня 12:44

Министры иностранных дел Европейского Союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне россии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Украина сообщила о серии российских атак с использованием иранских беспилотников Shahed-136 в последние недели. Иран отрицает поставки беспилотников в россию.

«Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне, — ред.)», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, добавив, что в этой встрече примет участие украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулиба.

По словам двух дипломатов, участвовавших в подготовке переговоров между министрами, ЕС может решить перейти к введению новых санкций против Ирана по этому вопросу, хотя в понедельник не ожидается подробных решений.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые воздушные атаки на Киев, когда беспилотники нанесли удары по домам возле центрального железнодорожного вокзала в час пик в понедельник утром.

«То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, видимо, используются для атаки в центре Киева, это зверство», — сказал Кофод, заявив, что ЕС должен был сделать «конкретные шаги» в ответ на это.

В понедельник ЕС уже собирался ввести запрет на поездки и заморозить активы примерно 15 иранцев, причастных к начавшемуся в прошлом месяце правительственному подавлению демонстрантов, возмущенных смертью 22-летнего Махсы Амини, которая была задержана полицией.

Франция и Германия, обе стороны ядерного соглашения 2015 года с Ираном, ясно дали понять, что они считают необходимым новые санкции в отношении используемых россией беспилотников, поскольку такие поставки нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что дополнительные санкции ЕС в отношении Ирана не будут ограничиваться внесением некоторых лиц в черный список, если будет доказана причастность Тегерана к войне россии против Украины.

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