ЕС пригрозил Ирану жесткими санкциями за участие в войне против Украины — Finance.ua
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ЕС пригрозил Ирану жесткими санкциями за участие в войне против Украины

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Министры иностранных дел Европейского Союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне россии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Украина сообщила о серии российских атак с использованием иранских беспилотников Shahed-136 в последние недели. Иран отрицает поставки беспилотников в россию.
«Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне, — ред.)», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, добавив, что в этой встрече примет участие украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулиба.
По словам двух дипломатов, участвовавших в подготовке переговоров между министрами, ЕС может решить перейти к введению новых санкций против Ирана по этому вопросу, хотя в понедельник не ожидается подробных решений.
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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые воздушные атаки на Киев, когда беспилотники нанесли удары по домам возле центрального железнодорожного вокзала в час пик в понедельник утром.
«То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, видимо, используются для атаки в центре Киева, это зверство», — сказал Кофод, заявив, что ЕС должен был сделать «конкретные шаги» в ответ на это.
В понедельник ЕС уже собирался ввести запрет на поездки и заморозить активы примерно 15 иранцев, причастных к начавшемуся в прошлом месяце правительственному подавлению демонстрантов, возмущенных смертью 22-летнего Махсы Амини, которая была задержана полицией.
Франция и Германия, обе стороны ядерного соглашения 2015 года с Ираном, ясно дали понять, что они считают необходимым новые санкции в отношении используемых россией беспилотников, поскольку такие поставки нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что дополнительные санкции ЕС в отношении Ирана не будут ограничиваться внесением некоторых лиц в черный список, если будет доказана причастность Тегерана к войне россии против Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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