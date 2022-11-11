ЕС предварительно согласовал непринятие российских проездных документов, выданных в Украине и Грузии — Finance.ua

ЕС предварительно согласовал непринятие российских проездных документов, выданных в Украине и Грузии
Страны Европейского Союза предварительно согласовали отказ от принятия российских проездных документов, выданных на территории Украины и Грузии.
Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
«Руководство Совета и Европарламент достигли предварительной договоренности о решении о непринятии российских проездных документов, выданных в Украине и Грузии. Согласованный текст подлежит утверждению Советом и Европейским парламентом до прохождения официальной процедуры принятия», — говорится в сообщении.
В Европейском совете объяснили, что это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию россии против Украины и практику россии по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов.
«Это также следует за односторонним решением россии признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году», — добавили в пресс-службе учреждения.
Следовательно, российские проездные документы, выданные жителям оккупированных россией регионов Украины и территориях Грузии, неподконтрольных правительству, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.
российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС, добавили в Совете.
«Данное решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности государств-членов ЕС», — отмечается в сообщении.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью