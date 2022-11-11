ЕС предварительно согласовал непринятие российских проездных документов, выданных в Украине и Грузии — Finance.ua

ЕС предварительно согласовал непринятие российских проездных документов, выданных в Украине и Грузии Сегодня 10:29 — Мир

Страны Европейского Союза предварительно согласовали отказ от принятия российских проездных документов, выданных на территории Украины и Грузии.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Руководство Совета и Европарламент достигли предварительной договоренности о решении о непринятии российских проездных документов, выданных в Украине и Грузии. Согласованный текст подлежит утверждению Советом и Европейским парламентом до прохождения официальной процедуры принятия», — говорится в сообщении.

В Европейском совете объяснили, что это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию россии против Украины и практику россии по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов.

«Это также следует за односторонним решением россии признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году», — добавили в пресс-службе учреждения.

Следовательно, российские проездные документы, выданные жителям оккупированных россией регионов Украины и территориях Грузии, неподконтрольных правительству, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС, добавили в Совете.

«Данное решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности государств-членов ЕС», — отмечается в сообщении.

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