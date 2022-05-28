ЕС предлагает ограничить скорость на немецких автобанах — Finance.ua

ЕС предлагает ограничить скорость на немецких автобанах

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ЕС предлагает ограничить скорость на немецких автобанах

Немецкие безлимитные автобаны являются визитной карточкой страны. Но это не всем нравится, и в очередной раз звучат призывы установить лимиты скорости для дорог, олицетворяющих воплощение свободы для водителей со всего мира.

Инициаторы ввода лимита скорости считают, что он поможет снизить потребление топлива после введения эмбарго на нефть из рф.

С инициативой введения ограничений выступило руководство Евросоюза. В Брюсселе считают нужным установить на автобанах лимит скорости 130 км/ч. Таким образом рассчитывают снизить потребление топлива в Германии.

Дело в том, что Евросоюз уже начал готовиться к введению эмбарго на российскую нефть — ее импорт планируют прекратить до конца года. Уменьшение потребления бензина и дизеля поможет легче преодолеть сложный период.

Сначала ограничение скорости может быть временным. Результаты такого шага проанализируют и затем примут окончательное решение о скоростном режиме на автобанах. Также не исключено, что разрешенную скорость на автомагистралях могут снизить и в других странах ЕС.

Впрочем, в немецких автоклубах ставят под вопрос эффективность такого решения. По статистике, 80% водителей в Германии и так ездят на автобанах со скоростью менее 130 км/ч и только 2% — превышают 160 км/ч.

С учетом этих цифр получается, что за год можно сэкономить 2 млн тонн топлива, то есть его потребление снизится всего на 0,26%.

Следует отметить, что предложения ограничить скорость на автобанах уже давно звучат. Ранее это предлагали сделать для повышения безопасности дорожного движения и снижения вредных выбросов в атмосферу. Так, клубы владельцев электрокаров VCD и ACE Europa предлагают снизить лимиты на немецких автобанах (а также на трассах во Франции и Люксембурге) до 100 км/ч.

Зеленая карта — обязательное страхование на автомобиль для выезда за границу. Полис покрывает ответственность перед третьими лицами при возникновении страхового случая. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Без нее пересечение границы невозможно.

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