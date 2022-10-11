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ЕС поможет Украине пройти зимний сезон — фон дер Ляйен

Казна и Политика
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ЕС поможет Украине пройти зимний сезон — фон дер Ляйен
ЕС поможет Украине пройти зимний сезон — фон дер Ляйен
Европейский Союз последователен в предоставлении Украине немедленной помощи для прохождения зимнего сезона и финансирования программ послевоенного восстановления страны.
Об этом в Таллинне на брифинге с участием премьер-министра Эстонии Каи Каллас сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы намерены предоставить стабильное, предсказуемое и гибкое финансирование для Украины в эти тяжелые месяцы войны. Безусловно, мы будем рассматривать возможность краткосрочного восстановления — как мы можем поддержать Украину с учетом приближающейся зимы, например, в восстановлении школ, чтобы дети могли учиться, или в предоставлении убежища для людей. Это европейская задача на европейском уровне — помочь Украине в обустройстве внутренне перемещенных лиц», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
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Она напомнила, что Европейский Союз вместе с Соединенными Штатами сейчас — крупнейшие доноры Украины. С начала российского вторжения ЕС оказывает Украине военную и финансовую помощь. Команда Европы (Еврокомиссия и страны-члены) вместе с февраля 2022 года предоставили Украине помощь на сумму около 19 миллиардов евро, не включая военных возможностей и оборудования, которые преимущественно поступают от стран-членов на основе двустороннего сотрудничества с Украиной и поддерживаются ресурсами Европейского фонда мира.
Урсула фон дер Ляйен поблагодарила эстонцев за тепло, с которым они приняли украинских беженцев, открыли для них свои сердца и дома. «Это невероятно, это никогда не забудется. Мы делаем все, чтобы гибко оказывать финансовую помощь, но этот большой жест человеческой солидарности невероятен. Мы стоим вместе с народом Эстонии в этом», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

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В свою очередь, глава правительства Эстонии отметила важность скоординированного подхода ЕС к обустройству людей, спасающихся от российской войны против Украины. «Мы не можем забывать об украинских беженцах, спасающихся от войны. Они, а в основном женщины и дети, уже составляют 4,4% нашего населения. Наше послание Европейской комиссии в том, что именно европейские решения необходимы для помощи тем, кто спасается от войны в самой Украине, а также для помощи странам-членам, которые предоставляют убежище и защиту для большого количества украинских граждан», — сказала Кая Каллас.
Как сообщалось, с начала российского военного вторжения в Украину ЕС оказывает Украине существенную политическую, экономическую, финансовую, военную и гуманитарную помощь. Впервые в истории ЕС активировал так называемую Директиву временной защиты, которая предоставила беженцам из Украины право на проживание и социальную защиту на территории стран ЕС. Кроме того, впервые в истории ЕС выделил для Украины — находящейся в стадии активных боевых действий страны более 2,6 миллиарда евро для закупки оружия и военного оборудования.
По материалам:
Укрінформ
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