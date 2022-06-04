ЕС пока не рассматривает введение эмбарго на российский газ, — еврокомиссар — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС пока не рассматривает введение эмбарго на российский газ, — еврокомиссар

Сегодня 15:44Казна и Политика
8
Европейская комиссия не исключает дальнейших санкций против россии из-за войны в Украине, но пока не рассматривает возможность введения эмбарго для российского газа.
Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.
Он считает, что хотя война в Украине не будет выиграна санкциями, шесть пакетов санкций ЕС окажет разрушительное влияние на российскую экономику и власть.
«Официальная позиция Еврокомиссии состоит в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Вопрос состоит в том, чтобы ударить по россии, но так, чтобы не причинить слишком большой вред нам», — заявил он.
Джентилони объясняет, что война имеет свою цену.
«Остерегайтесь: никто не думал победить его санкциями, потому что президент россии Владимир Путин захочет выйти из него только с помощью переговоров, которые позволят ему избежать необходимости говорить, что он потерпел поражение», — подчеркнул еврокомиссар.
Читайте также
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европа должна отказаться от российского газа.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Европейский союз не будет обсуждать эмбарго на газ, который, по слухам, мог войти в седьмой пакет санкций против россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.