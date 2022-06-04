ЕС пока не рассматривает введение эмбарго на российский газ, — еврокомиссар

Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Европейская комиссия не исключает дальнейших санкций против россии из-за войны в Украине, но пока не рассматривает возможность введения эмбарго для российского газа.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

Он считает, что хотя война в Украине не будет выиграна санкциями, шесть пакетов санкций ЕС окажет разрушительное влияние на российскую экономику и власть.

«Официальная позиция Еврокомиссии состоит в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Вопрос состоит в том, чтобы ударить по россии, но так, чтобы не причинить слишком большой вред нам», — заявил он.

Джентилони объясняет, что война имеет свою цену.

«Остерегайтесь: никто не думал победить его санкциями, потому что президент россии Владимир Путин захочет выйти из него только с помощью переговоров, которые позволят ему избежать необходимости говорить, что он потерпел поражение», — подчеркнул еврокомиссар.

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Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европа должна отказаться от российского газа.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Европейский союз не будет обсуждать эмбарго на газ, который, по слухам, мог войти в седьмой пакет санкций против россии.

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