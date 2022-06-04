Европейская комиссия не исключает дальнейших санкций против россии из-за войны в Украине, но пока не рассматривает возможность введения эмбарго для российского газа.
Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.
Он считает, что хотя война в Украине не будет выиграна санкциями, шесть пакетов санкций ЕС окажет разрушительное влияние на российскую экономику и власть.
«Официальная позиция Еврокомиссии состоит в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Вопрос состоит в том, чтобы ударить по россии, но так, чтобы не причинить слишком большой вред нам», — заявил он.
Джентилони объясняет, что война имеет свою цену.
«Остерегайтесь: никто не думал победить его санкциями, потому что президент россии Владимир Путин захочет выйти из него только с помощью переговоров, которые позволят ему избежать необходимости говорить, что он потерпел поражение», — подчеркнул еврокомиссар.