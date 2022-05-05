Предложение Еврокомиссии прекратит заключение сделок с недвижимостью с гражданами, резидентами и юридическими лицами россии. Санкции запретят продажу или передачу прямо или косвенно «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Европейского Союза, или доли в предприятиях, предоставляющих доступ к недвижимому имуществу».
Запрет касается россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих разрешения на проживание в странах-членах ЕС. Это не касается тех, кто имеет гражданство или место жительства в Европейской экономической зоне или Швейцарии.