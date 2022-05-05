ЕС планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость — Bloomberg

Сегодня 04:44 — Недвижимость

ЕС планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость — Bloomberg

В шестой пакет санкций Евросоюза против рф, который анонсировали в среду, вошел запрет на сделки с недвижимостью.

Об этом сообщает Bloomberg , ссылаясь на текст, с которым ознакомилась редакция.

Читайте также Десвифтизация Сбербанка и нефтяное эмбарго: ЕС представил шестой пакет санкций

Предложение Еврокомиссии прекратит заключение сделок с недвижимостью с гражданами, резидентами и юридическими лицами россии. Санкции запретят продажу или передачу прямо или косвенно «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Европейского Союза, или доли в предприятиях, предоставляющих доступ к недвижимому имуществу».

Запрет касается россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих разрешения на проживание в странах-членах ЕС. Это не касается тех, кто имеет гражданство или место жительства в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.