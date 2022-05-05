ЕС планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость — Bloomberg — Finance.ua
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ЕС планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость — Bloomberg

Сегодня 04:44Недвижимость
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ЕС планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость — BloombergЕС планирует запретить россиянам покупать европейскую недвижимость — Bloomberg
В шестой пакет санкций Евросоюза против рф, который анонсировали в среду, вошел запрет на сделки с недвижимостью.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на текст, с которым ознакомилась редакция.
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Предложение Еврокомиссии прекратит заключение сделок с недвижимостью с гражданами, резидентами и юридическими лицами россии. Санкции запретят продажу или передачу прямо или косвенно «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Европейского Союза, или доли в предприятиях, предоставляющих доступ к недвижимому имуществу».
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Запрет касается россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих разрешения на проживание в странах-членах ЕС. Это не касается тех, кто имеет гражданство или место жительства в Европейской экономической зоне или Швейцарии.
По материалам: Економічна Правда
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