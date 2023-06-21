ЕС планирует запретить компаниям создавать высокие технологии в Китае — Politico Сегодня 23:04 — Технологии&Авто

Европейский Союз разрабатывает доктрину, включающую запрет на создание суперкомпьютеров, технологий искусственного интеллекта и полупроводников в таких странах, как Китай.

Об этом пишет Politico.

Документ должна была представить 20 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а главы стран ЕС обсудят его на саммите 29−30 июня, отмечает издание.

В документе не упоминаются конкретные страны, которых коснется запрет, но «понятно, что речь идет о Китае вместе с россией».

В ЕС заявляют о риске «чрезмерной зависимости от одной страны», особенно страны «с системно расходящимися ценностями, моделями и интересами».

Евросоюзу следует избегать «инвестиций в узкий набор передовых технологий, способных усилить военные и разведывательные возможности субъектов, которые могут использовать эти возможности, чтобы угрожать международному миру и безопасности», говорится в документе.

ЕС в доктрине предложит усилить:

контроль за проверкой внутренних инвестиций (когда иностранные компании покупают критически важные компании или инфраструктуру в Европе);

экспортный контроль (когда компании ЕС продают такие вещи, как оружие или шпионское программное обеспечение, «враждебным странам»);

проверку внешних инвестиций.

Новая доктрина позволит Брюсселю ввести контроль над аутсорсингом ключевых отраслей и технологий потенциально проблемных стран. Среди отраслей, где ЕС может избежать аутсорсинга, отдельно упоминаются квантовые вычисления, искусственный интеллект и передовые полупроводники.

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