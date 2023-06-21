ЕС планирует запретить компаниям создавать высокие технологии в Китае — Politico — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС планирует запретить компаниям создавать высокие технологии в Китае — Politico

Технологии&Авто
9
Европейский Союз разрабатывает доктрину, включающую запрет на создание суперкомпьютеров, технологий искусственного интеллекта и полупроводников в таких странах, как Китай.
Об этом пишет Politico.
Документ должна была представить 20 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а главы стран ЕС обсудят его на саммите 29−30 июня, отмечает издание.
В документе не упоминаются конкретные страны, которых коснется запрет, но «понятно, что речь идет о Китае вместе с россией».
В ЕС заявляют о риске «чрезмерной зависимости от одной страны», особенно страны «с системно расходящимися ценностями, моделями и интересами».
Евросоюзу следует избегать «инвестиций в узкий набор передовых технологий, способных усилить военные и разведывательные возможности субъектов, которые могут использовать эти возможности, чтобы угрожать международному миру и безопасности», говорится в документе.
ЕС в доктрине предложит усилить:
  • контроль за проверкой внутренних инвестиций (когда иностранные компании покупают критически важные компании или инфраструктуру в Европе);
  • экспортный контроль (когда компании ЕС продают такие вещи, как оружие или шпионское программное обеспечение, «враждебным странам»);
  • проверку внешних инвестиций.
Новая доктрина позволит Брюсселю ввести контроль над аутсорсингом ключевых отраслей и технологий потенциально проблемных стран. Среди отраслей, где ЕС может избежать аутсорсинга, отдельно упоминаются квантовые вычисления, искусственный интеллект и передовые полупроводники.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.