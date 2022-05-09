ЕС планирует снизить зависимость от российского газа на 70% — Маасикас

Сегодня 12:45 — Энергетика

ЕС планирует снизить зависимость от российского газа на 70% — Маасикас

Европейский союз планирует избавляться от российских энергоносителей и уже в этом году намерен уменьшить зависимость от российского газа на 70%.

Об этом в интервью «Общественному» заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

По его словам, Евросоюз сделал важнейшую вещь — признал, что нужно избавиться от энергетической зависимости от россии.

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«До начала этого года, в некоторых уголках ЕС этого не понимали. Даже во времена Холодной войны считали, что россия была надежным энергопоставщиком и в принципе импорт энергоносителей из рф не воспринимали как что-то плохое. Сейчас есть позиция, что нужно избавляться от этого импорта. План на этот год — уменьшить зависимость от российского газа на 70%», — сказал дипломат.

Маасикас также рассказал, как санкции сказываются на российской экономике.

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«Дам вам один пример — российское производство машин в апреле упало на 70%. Из-за того, что детали из других стран не привозятся в рф. Почти все сферы российской экономики испытали влияние. Санкции на активы российского Центробанка сильно усложнили возможности россии финансировать войну», — сказал он.

В то же время дипломат признал, что нужно время, чтобы санкции возымели полное влияние.

«Но ЕС, США, Великобритания, действуют быстро. Кое-чему мы научились с 2014-го и эти санкции ранят глубоко», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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