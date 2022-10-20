ЕС перечислил Польше почти 145 млн евро на помощь украинским беженцам — Finance.ua

ЕС перечислил Польше почти 145 млн евро на помощь украинским беженцам Сегодня 15:45 — Мир

ЕС перечислил Польше почти 145 млн евро на помощь украинским беженцам

Евросоюз перечислил Польше 700 млн злотых (144,6 млн евро в эквиваленте) на помощь беженцам из Украины.

Об этом пишет PAP со ссылкой на министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.

Из уже поступившей в Польшу суммы 329 млн злотых (68,4 млн евро) перечислили из Фонда Еврокомиссии по вопросам убежища, миграции и интеграции (AMIF), а остальные 366 млн злотых — из Фонда интегрированного управления границами.

«Европейская комиссия не указала конкретных действий, подлежащих финансированию, оставив это на усмотрение страны. Предоставленные средства являются возмещением части расходов, понесенных Польшей», — отметили в польском МВД.

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Отмечается, что ведомство обратилось в ЕС за получением следующего транша помощи в размере более 200 млн злотых, что эквивалентно 41,69 млн евро.

«Мы направляем гуманитарную помощь. Мы приняли сотни тысяч беженцев в своих домах и пытаемся обеспечить дальнейшее введение санкций против россии-агрессора», — добавил министр.

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