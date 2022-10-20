ЕС перечислил Польше почти 145 млн евро на помощь украинским беженцам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС перечислил Польше почти 145 млн евро на помощь украинским беженцам

Мир
1
ЕС перечислил Польше почти 145 млн евро на помощь украинским беженцам
ЕС перечислил Польше почти 145 млн евро на помощь украинским беженцам
Евросоюз перечислил Польше 700 млн злотых (144,6 млн евро в эквиваленте) на помощь беженцам из Украины.
Об этом пишет PAP со ссылкой на министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.
Из уже поступившей в Польшу суммы 329 млн злотых (68,4 млн евро) перечислили из Фонда Еврокомиссии по вопросам убежища, миграции и интеграции (AMIF), а остальные 366 млн злотых — из Фонда интегрированного управления границами.
«Европейская комиссия не указала конкретных действий, подлежащих финансированию, оставив это на усмотрение страны. Предоставленные средства являются возмещением части расходов, понесенных Польшей», — отметили в польском МВД.
Читайте также
Отмечается, что ведомство обратилось в ЕС за получением следующего транша помощи в размере более 200 млн злотых, что эквивалентно 41,69 млн евро.
«Мы направляем гуманитарную помощь. Мы приняли сотни тысяч беженцев в своих домах и пытаемся обеспечить дальнейшее введение санкций против россии-агрессора», — добавил министр.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.