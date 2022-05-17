ЕС «отверг» кремлевский механизм оплаты газа в рублях — Finance.ua

ЕС «отверг» кремлевский механизм оплаты газа в рублях

Сегодня 17:00 — Казна и Политика

В Евросоюзе заявили, что газовые компании нарушат санкции, если откроют банковские счета в рублях для покупки российского газа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

Таким образом, как и предусматривалось предварительными рекомендациями ЕС, компании будут считать поставки полностью оплаченными после проведения оплаты в долларах или евро — в зависимости от условий контракта.

Открытие счета в рублях «выходило бы за пределы указаний, которые мы дали государствам-членам относительно разрешенного режима», — заявил Мамер. Таким образом, ЕС не согласился на кремлевский механизм оплаты газа, который предусматривал открытие компаниями рублевого счета в Газпромбанке, с которого они должны были оплачивать российский газ.

«Все, что выходит за рамки открытия счета в валюте контракта с „Газпромбанком“ и проведения платежа на этот счет, а затем выдачи заявления о том, что вы считаете, что вы завершили платеж, противоречит санкциям», — сказал Мамер.

Санкции ЕС «не препятствуют экономическим операторам открывать банковские счета в назначенном банке для платежей по контрактам на поставку природного газа в валюте, указанной в этих контрактах», — отметили в ЕК.

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