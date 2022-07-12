ЕС окончательно утвердил переход Хорватии на евро — Finance.ua

ЕС окончательно утвердил переход Хорватии на евро Сегодня 18:15 — Валюта

Совет Европейского союза окончательно утвердил правовые акты, необходимые для присоединения Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.

Об этом сообщается со ссылкой на сайт Совета ЕС

Сообщается, что сегодня были приняты последних три правовых акта. Это завершает процесс в Совете ЕС, который позволит Хорватии стать членом зоны евро.

«Я хотел бы поздравить своего коллегу Здравко Марича и всю Хорватию с тем, что она стала 20 страной, присоединившейся к зоне евро. Переход на евро — это не гонка, а ответственное политическое решение. Хорватия успешно выполнила все необходимые экономические критерии и с 1 января 2023 года будет пользоваться евро», — отметил министр финансов Чехии Збинек Станюра.

Также сообщается, что один из актов устанавливает обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,53450 кун за 1 евро. Это соответствует текущему курсу.

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