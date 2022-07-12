ЕС окончательно утвердил переход Хорватии на евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС окончательно утвердил переход Хорватии на евро

Валюта
44
Совет Европейского союза окончательно утвердил правовые акты, необходимые для присоединения Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.
Об этом сообщается со ссылкой на сайт Совета ЕС.
Сообщается, что сегодня были приняты последних три правовых акта. Это завершает процесс в Совете ЕС, который позволит Хорватии стать членом зоны евро.
«Я хотел бы поздравить своего коллегу Здравко Марича и всю Хорватию с тем, что она стала 20 страной, присоединившейся к зоне евро. Переход на евро — это не гонка, а ответственное политическое решение. Хорватия успешно выполнила все необходимые экономические критерии и с 1 января 2023 года будет пользоваться евро», — отметил министр финансов Чехии Збинек Станюра.
Также сообщается, что один из актов устанавливает обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,53450 кун за 1 евро. Это соответствует текущему курсу.
Узнать курсы валют 🤑
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.