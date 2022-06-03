ЕС официально отменил на год все пошлины и сборы с украинского экспорта — Finance.ua

ЕС официально отменил на год все пошлины и сборы с украинского экспорта

Сегодня 20:48 — Казна и Политика

ЕС официально отменил на год все пошлины и сборы с украинского экспорта

Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта, направляемого на европейский рынок, чтобы помочь восстановлению украинского бизнеса, пострадавшего в результате российской агрессии.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер на брифинге в Брюсселе.

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«Регуляторные правила, временно приостанавливающие все сборы по импорту, поступающему в ЕС из Украины, были обнародованы сегодня в Официальном журнале ЕС . Они вступят в силу завтра, 4 июня, и будут действовать до 5 июня 2023 года», — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что ЕК приветствует скорейшее принятие этих мер Европарламентом и Советом ЕС.

«Это беспрецедентный шаг, направленный на развитие экономики Украины, значительно ослабленной вследствие российской агрессии. Он поможет преодолеть трудную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры после российского военного вторжения», — подчеркнула Гарсия Феррер.

Как сообщалось, Европейская комиссия 27 апреля предложила отменить на год импортные пошлины на украинский экспорт в страны ЕС.

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