ЕС официально отменил на год все пошлины и сборы с украинского экспорта — Finance.ua
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ЕС официально отменил на год все пошлины и сборы с украинского экспорта

Сегодня 20:48Казна и Политика
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ЕС официально отменил на год все пошлины и сборы с украинского экспортаЕС официально отменил на год все пошлины и сборы с украинского экспорта
Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта, направляемого на европейский рынок, чтобы помочь восстановлению украинского бизнеса, пострадавшего в результате российской агрессии.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер на брифинге в Брюсселе.
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«Регуляторные правила, временно приостанавливающие все сборы по импорту, поступающему в ЕС из Украины, были обнародованы сегодня в Официальном журнале ЕС. Они вступят в силу завтра, 4 июня, и будут действовать до 5 июня 2023 года», — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что ЕК приветствует скорейшее принятие этих мер Европарламентом и Советом ЕС.
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«Это беспрецедентный шаг, направленный на развитие экономики Украины, значительно ослабленной вследствие российской агрессии. Он поможет преодолеть трудную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры после российского военного вторжения», — подчеркнула Гарсия Феррер.
Как сообщалось, Европейская комиссия 27 апреля предложила отменить на год импортные пошлины на украинский экспорт в страны ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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