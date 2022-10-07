ЕС одобрил меры по преодолению энергетического кризиса — Finance.ua

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ЕС одобрил меры по преодолению энергетического кризиса

Энергетика
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ЕС одобрил меры по преодолению энергетического кризиса
ЕС одобрил меры по преодолению энергетического кризиса
Члены Европейского Союза в четверг одобрили регламент Совета ЕС о «чрезвычайном вмешательстве для решения проблемы высоких цен на энергоносители».
Об этом сообщила пресс-служба Совета.
Регламент предусматривает совместные меры по сокращению спроса на электроэнергию, а также сбору и перераспределению избыточных доходов энергетического сектора в пользу домохозяйств и малых и средних предприятий. Министры энергетики стран ЕС достигли политического согласия по этим мероприятиям 30 сентября.
Так, устанавливается добровольная цель — сокращение потребления электроэнергии на 10% — и обязательная — сокращение потребления на 5% по сравнению с его уровнем в час пик.
Доход для производителей электроэнергии ограничивается 180 евро/МВт-ч, но некоторые государства могут его увеличить в зависимости от внутренних обстоятельств. Избыточные средства будут использоваться для компенсации высоких цен для потребителей и малого и среднего бизнеса, а также других мер по экономии.
Кроме того, компании, работающие в энергетическом секторе, должны будут обязательно платить «взнос солидарности». Он рассчитывается на основе налогооблагаемой прибыли, которая на 20% и более будет превышать среднюю такую прибыль с 2018 года. Эти средства также идут в поддержку бизнесменам и домохозяйствам.
Отмечается, что регламент будет действовать временно — с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2023-го. Кроме того, целевые показатели сокращения энергопотребления будут действовать до 31 марта, а ограничения на прибыль энергокомпаний — до 30 июня. Для Кипра и Мальты были предусмотрены «специальные исключения» из регламента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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