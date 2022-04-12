ЕС обеспечит Украину газом в случае перебоев с поставками из россии — Finance.ua

ЕС обеспечит Украину газом в случае перебоев с поставками из россии

Сегодня 09:45 — Энергетика

ЕС обеспечит Украину газом в случае перебоев с поставками из россии

В Евросоюзе был разработан план реверсной поставки природного газа в Украину и Молдову на случай, если возникнут проблемы с обеспечением энергоносителем из рф.

Об этом сообщает Bloomberg.

Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС в нынешней ситуации не может считать россию достойным доверия партнером и поэтому перебои не исключены.

Но, по ее словам, у ЕС есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы помочь Украине и Молдове с обратными потоками газа, если война приведет к перебоям в поставках из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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