ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа россией и готовит ответ — Finance.ua

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что остановка «Газпромом» в одностороннем порядке поставок газа потребителям в Европе — это очередная попытка россии использовать газ в качестве инструмента шантажа.
Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Урсулы фон дер Ляен.
«Это неоправданно и недопустимо. И это еще раз свидетельствует о ненадежности россии как поставщике газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы тесно контактируем со всеми государствами-членами. Мы работаем над обеспечением альтернативных поставок и лучших возможных уровней хранения во всем ЕС», — заявила фон дер Ляен.
Она отметила, что государства-члены разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария.
«Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС.
Мы также продолжим работу с международными партнерами, чтобы обеспечить альтернативные потоки», — отметила глава Еврокомиссии.
Она добавила, что продолжит работу с европейскими и мировыми лидерами для обеспечения безопасности энергоснабжения в Европе.