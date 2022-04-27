ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа россией и готовит ответ — Finance.ua
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ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа россией и готовит ответ

Сегодня 14:14Казна и Политика
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что остановка «Газпромом» в одностороннем порядке поставок газа потребителям в Европе — это очередная попытка россии использовать газ в качестве инструмента шантажа.
Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Урсулы фон дер Ляен.
«Это неоправданно и недопустимо. И это еще раз свидетельствует о ненадежности россии как поставщике газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы тесно контактируем со всеми государствами-членами. Мы работаем над обеспечением альтернативных поставок и лучших возможных уровней хранения во всем ЕС», — заявила фон дер Ляен.
Она отметила, что государства-члены разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария.
«Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС. Мы также продолжим работу с международными партнерами, чтобы обеспечить альтернативные потоки», — отметила глава Еврокомиссии.
Она добавила, что продолжит работу с европейскими и мировыми лидерами для обеспечения безопасности энергоснабжения в Европе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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