ЕС нарастил импорт дизтоплива из россии в июле на 20% — Finance.ua

ЕС нарастил импорт дизтоплива из россии в июле на 20% Сегодня 07:31 — Энергетика

Страны Евросоюза в июле нарастили импорт дизельного топлива из россии на 22% по сравнению с прошлым годом, что подчеркивает зависимость блока от российских энергоресурсов.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на группу отслеживания танкеров Vortexa.

В июле регион импортировал почти 700 тысяч баррелей топлива из россии, что больше, чем в предыдущем месяце, и на 22% больше по сравнению с июлем прошлого года.

Такая динамика подчеркивает усиливающуюся в последние годы зависимость ЕС от энергоресурсов с государства-агрессора. Импорт дизтоплива из россии составляет более половины его общего импорта в регион — ДТ используют автотранспортные группы, владельцы автомобилей и производители.

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Наращивание объемов импорта происходит за несколько месяцев до вступления в феврале в действие полного эмбарго на морские поставки нефти из рф. Около 15% от общего потребления дизтоплива в блоке обеспечивает российский импорт.

В знак озабоченности по поводу глобальной энергетической безопасности в июле ЕС ослабил санкции против российских государственных предприятий, в частности «роснефти». Так, европейским компаниям разрешили участвовать в транзакциях с ними по нефти, предназначенной для третьих стран.

Ключевым вопросом экономисты называют то, будут ли американские нефтепереработчики, обычно сосредотачивающиеся на производстве бензина, заинтересованы в высокой наценке в Европе, чтобы производить для региона больше дизельного топлива.

По данным S&P Global Commodity Insights, разница между ценами на нефть марки Brent и дизельное топливо составляет 35 долларов за баррель по сравнению с 20 долларами за баррель бензина.

При этом напряженный рынок дизельного топлива уже подтолкнул цены до рекордного уровня в ряде стран. К примеру, в Великобритании на 15 июля цены на дизельное топливо на АЗС были близки к историческому максимуму в 197,25 пенса за литр.

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Економічна Правда По материалам:

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