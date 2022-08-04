ЕС нарастил импорт дизтоплива из россии в июле на 20% — Finance.ua
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ЕС нарастил импорт дизтоплива из россии в июле на 20%

Энергетика
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Страны Евросоюза в июле нарастили импорт дизельного топлива из россии на 22% по сравнению с прошлым годом, что подчеркивает зависимость блока от российских энергоресурсов.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на группу отслеживания танкеров Vortexa.
В июле регион импортировал почти 700 тысяч баррелей топлива из россии, что больше, чем в предыдущем месяце, и на 22% больше по сравнению с июлем прошлого года.
Такая динамика подчеркивает усиливающуюся в последние годы зависимость ЕС от энергоресурсов с государства-агрессора. Импорт дизтоплива из россии составляет более половины его общего импорта в регион — ДТ используют автотранспортные группы, владельцы автомобилей и производители.
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Наращивание объемов импорта происходит за несколько месяцев до вступления в феврале в действие полного эмбарго на морские поставки нефти из рф. Около 15% от общего потребления дизтоплива в блоке обеспечивает российский импорт.
В знак озабоченности по поводу глобальной энергетической безопасности в июле ЕС ослабил санкции против российских государственных предприятий, в частности «роснефти». Так, европейским компаниям разрешили участвовать в транзакциях с ними по нефти, предназначенной для третьих стран.
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Ключевым вопросом экономисты называют то, будут ли американские нефтепереработчики, обычно сосредотачивающиеся на производстве бензина, заинтересованы в высокой наценке в Европе, чтобы производить для региона больше дизельного топлива.
По данным S&P Global Commodity Insights, разница между ценами на нефть марки Brent и дизельное топливо составляет 35 долларов за баррель по сравнению с 20 долларами за баррель бензина.
При этом напряженный рынок дизельного топлива уже подтолкнул цены до рекордного уровня в ряде стран. К примеру, в Великобритании на 15 июля цены на дизельное топливо на АЗС были близки к историческому максимуму в 197,25 пенса за литр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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