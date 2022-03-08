ЕС намерен сократить зависимость от российского газа почти на 80% в этом году — Finance.ua

ЕС намерен сократить зависимость от российского газа почти на 80% в этом году

Сегодня 10:48 — Энергетика

ЕС намерен сократить зависимость от российского газа почти на 80% в этом году

Европейский Союз разрабатывает план прекращения зависимости от российского газа, что может привести к сокращению его потребления на 80% уже в текущем году.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на Bloomberg

Европейская комиссия должна представить этот план во вторник. Он предусматривает, в частности, освоение новых источников газоснабжения и повышение энергоэффективности.

«Думаю, мы сможем представить план, который существенно снизит нашу зависимость от российского газа уже в этом году и на протяжении нескольких лет сделает нас независимыми от его импорта. Думаю, это возможно. Это нелегко, но возможно», — заявил глава ЕС по климату Франс Тиммерманс, выступая в понедельник в Европарламенте.

По данным Еврокомиссии, у ЕС достаточно газа, чтобы завершить зимний сезон даже в случае прекращения поставок из россии. Она будет рекомендовать государствам-членам уже сейчас начать работу по наполнению газохранилищ до следующей зимы.

Комиссия намерена заявить, что ускорение реализации «Зеленого курса» позволит сократить выброс парниковых газов, снизить зависимость от импорта ископаемого топлива и защитить экономику от роста цен.

План предусматривает увеличение импорта газа из-за пределов россии, большее привлечение возобновляемых источников энергии, экономию энергии и более широкое использование электроэнергетики. В целом это позволит ЕС в этом году уменьшить использование российского газа на 112 млрд кубометров при нынешнем потреблении 155 млрд.

Около 50 млрд куб. м топлива в год будет поступать в виде сжиженного газа, 10 млрд — по трубопроводам от других поставщиков и 20 млрд будет компенсироваться за счет новых ветроэнергетических мощностей, которые снизят спрос на газовые электростанции.

Комиссия также будет предлагать соединить трубопроводы на Пиренейском полуострове с остальной Европой, а также подключить к сети Болгарию и Грецию.

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