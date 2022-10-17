ЕС может ввести «временный ценовой коридор» для российского газа — Finance.ua

ЕС может ввести «временный ценовой коридор» для российского газа Сегодня 15:16 — Энергетика

ЕС может ввести «временный ценовой коридор» для российского газа

Лидеры Европейского союза рассмотрят ряд вариантов предельных цен на газ, относительно которых не могут прийти к согласию в течение нескольких недель. Встреча запланирована на конец этой недели.

Об этом сообщает Reuters.

Европейская комиссия должна предложить энергетические меры по преодолению кризиса 18 октября перед встречей лидеров.

По словам дипломата ЕС, несколько стран, выступающих за ограничение газа, обеспокоены тем, что ЕК не выдвинет предложенных вариантов.

«Нетерпение государств-членов растет. Поэтому мы изменили механизм и выложили все на стол. Это способ оказывать давление на Комиссию, чтобы она выдвинула самые конкретные возможные предложения», — сказал дипломат.

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В документе говорится, что лидеры согласятся «изучить временный динамичный ценовой коридор» на природный газ до тех пор, пока не будет разработан лимит на цены.

Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят установить ценовой коридор для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон со средним значением ниже рыночной цены.

В проекте говорится, что лидеры также «изучают временную структуру ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии на уровне, который помогает снизить цены на электроэнергию, не приводя к общему увеличению потребления газа».

Дипломаты говорят, что может быть достигнут консенсус по ограничению цены на газ, используемый для производства электроэнергии, на примере схемы, реализованной Испанией и Португалией в июне, хотя некоторые опасаются, что это может повысить спрос на газ в ЕС.

По словам дипломата ЕС, знакомого с проблемой, наличие нескольких вариантов не означает, что любой из них или все они обязательно будут согласованы.

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