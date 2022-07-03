ЕС может дать более 500 млрд евро на восстановление Украины, - Bloomberg — Finance.ua
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ЕС может дать более 500 млрд евро на восстановление Украины, - Bloomberg

Казна и Политика
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Европейский союз может предоставить более 500 млрд евро на послевоенное восстановление Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что на донорской конференции в Лугано (Швейцария) на этой неделе Украина представит масштабный проект восстановления страны.
По данным Bloomberg, план состоит из около 2000 страниц и содержит широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.
Ожидается, что Евросоюз покроет основную часть общей финансовой помощи, которая может превысить 500 млрд евро. Еврокомиссия уже изучает варианты финансирования, которые включают гранты и займы. Официальные лица воздерживаются от оценок, пока продолжается война России против Украины.
Напомним, конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в швейцарском городе Лугано 4-5 июля.
По материалам:
РБК-Україна
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