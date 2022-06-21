ЕС мобилизовал 600 млн евро для преодоления продовольственного кризиса, который обострила рф — Finance.ua

ЕС мобилизовал 600 млн евро для преодоления продовольственного кризиса, который обострила рф

Сегодня 16:46 — Казна и Политика

ЕС мобилизовал 600 млн евро для преодоления продовольственного кризиса, который обострила рф

Европейская комиссия мобилизует 600 миллионов евро из резервов Европейского фонда развития для преодоления кризиса продовольственной безопасности, усугубляемого полномасштабным вторжением россии в Украину.

Средства будут направлены на поддержку стран Африки, Карибского и Тихоокеанского региона. В частности, 350 миллионов евро выделили на устойчивое производство и устойчивость продовольственных систем, 150 миллионов на гуманитарную помощь, еще 100 миллионов будут предоставлены в рамках макроэкономической поддержки.

Эти 600 миллионов евро — вклад в глобальную продовольственную безопасность ЕС и приложением к уже мобилизованной гуманитарной помощи во всем мире и средств от NDICI-Global Europe.

«Захватническая война россии наносит тяжелый и бессмысленный ущерб не только украинскому населению, но и всем наиболее уязвимым странам по всему миру. россия все еще блокирует миллионы тонн крайне необходимого зерна. Чтобы помочь нашим партнерам, мы мобилизуем дополнительные 600 миллионов евро, чтобы избежать продовольственного кризиса и экономического шока», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон ден Ляен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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