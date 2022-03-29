ЕС, как и G7, исключает требование рф оплачивать газ в рублях — Еврокомиссия — Finance.ua
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ЕС, как и G7, исключает требование рф оплачивать газ в рублях — Еврокомиссия

Сегодня 16:55Энергетика
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Европейский Союз участвовал в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы «семерки» справедливы и для ЕС, сообщил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер.
«Наша позиция — такая же, как и у G7», — заявил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Евросоюз на распоряжение президента рф Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.
Комментируя состоявшееся накануне совещание министров энергетики государств «семерки», на котором была представлена Еврокомиссия, Мамер сказал, что участники обсуждения «отвергли требование» российской стороны оплачивать поставки газа в рублях.
«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны производиться с использованием долларов или евро (в качестве оплаты. — Ред)», — пояснил представитель ЕК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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