ЕС, как и G7, исключает требование рф оплачивать газ в рублях — Еврокомиссия

Сегодня 16:55 — Энергетика

Европейский Союз участвовал в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы «семерки» справедливы и для ЕС, сообщил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер.

«Наша позиция — такая же, как и у G7», — заявил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Евросоюз на распоряжение президента рф Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.

Комментируя состоявшееся накануне совещание министров энергетики государств «семерки», на котором была представлена Еврокомиссия, Мамер сказал, что участники обсуждения «отвергли требование» российской стороны оплачивать поставки газа в рублях.

«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны производиться с использованием долларов или евро (в качестве оплаты. — Ред)», — пояснил представитель ЕК.

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