ЕС изучает возможность военно-морской миссии для вывоза зерна из Украины — Finance.ua

Евросоюз рассматривает возможность реализации военно-морской миссии для помощи в вывозе зерна из Украины.
Об этом сообщила в субботу испанская газета El País со ссылкой на европейские источники.
По ее информации, на саммите ЕС, который начинается в понедельник в Брюсселе, будет поднят вопрос роста риска голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Отмечается, что в Евросоюзе также обсуждается возможность запуска военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов из Украины через Черное море. В частности, вывоз может быть реализован из Одессы.
ЕС считает необходимым как можно быстрее вывезти большое количество кукурузы, ячменя и прежде всего пшеницы.