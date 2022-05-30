ЕС ищет компромисс, чтобы сегодня согласовать нефтяное эмбарго против рф — Finance.ua

ЕС ищет компромисс, чтобы сегодня согласовать нефтяное эмбарго против рф

Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза вчера в очередной раз не смог согласовать решение по шестому пакету санкций против россии.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter

«Сегодня нет договоренности среди послов ЕС по поводу шестого пакета санкций против россии. Они снова встретятся завтра утром», — сообщил Йозвяк.

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила шестой пакет санкций ЕС против России, включающий нефтяное эмбарго и отключение «Сбербанка» от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза относительно полного запрета на импорт российской нефти неудовлетворителен, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против рф и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии — до июня 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что неспособность всех стран-членов Европейского Союза принять решение о введении шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против рф станет слишком щедрым подарком для президента путина.

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