ЕС и США увеличили импорт никеля и алюминия из рф — Reuters — Finance.ua
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ЕС и США увеличили импорт никеля и алюминия из рф — Reuters

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Страны ЕС и США увеличили объемы импорта ключевых промышленных металлов из россии после начала войны в Украине, несмотря на логистические трудности, вызванные наложенными против рф санкциями.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на базу данных ООН Comtrade.
Агентство пишет, что поставки металла указывают на то, что Западу тяжело оказывать давление на российскую экономику, показавшую лучшие результаты, чем ожидалось, и наблюдало резкий рост курса рубля, поскольку высокие доходы от нефти помогли компенсировать влияние санкций.
Согласно данным Comtrade, импорт алюминия и никеля в ЕС и США в течение марта-июня вырос на целых 70%. Общая стоимость импортируемой продукции из этих металлов с марта по июнь составила 1,98 млрд долларов.
Агентство напомнило, что Запад неоднократно налагал санкции на широкий спектр российских товаров, людей и учреждений, но в большинстве своем пощадил металлургический сектор.
«Хотя мы не прогнозируем наших санкционных действий, нет ничего, что могло бы увеличить цену за неоправданную войну путина против Украины», — прокомментировал представитель Госдепа США в ответ на запрос Reuters.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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