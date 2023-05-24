ЕС и США намерены ограничить инвестиции в Китай, - Bloomberg — Finance.ua

ЕС и США намерены ограничить инвестиции в Китай, - Bloomberg Сегодня 12:23

Европейский Союз и США обсуждают возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах, как Китай. Они разрабатывают новые инструменты, чтобы справиться со все более враждебной экономической средой.

Об этом сообщает Bloomberg

Партнеры будут стремиться согласовать свои подходы к проверке инвестиций «для недопущения того, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний поддерживали технологические достижения стратегических конкурентов таким образом, который угрожает нашей национальной безопасности», говорится в проекте заявления встречи на высоком уровне в Швеции.

Высокопоставленные должностные лица ЕС и США хотят использовать заседание Совета по торговле и технологиям, которое состоится 30−31 мая, для укрепления своего сотрудничества в решении проблемы напористого Китая и проблем, связанных с вторжением россии в Украину. Встреча состоится в тот момент, когда Еврокомиссия планирует представить на следующий месяц стратегию экономической безопасности блока.

ЕС пытается отточить свою стратегию по Китаю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно изложила видение снижения рисков, но не ухода от Пекина. Новый подход Европы немного приближает ее к более жесткой позиции Вашингтона.

Опасности из Пекина

После вторжения в Украину экономическая безопасность стала приоритетной задачей для стран Большой семерки. Чиновники обсуждают, как лучше координировать инструменты, включая проверку инвестиций и экспортный контроль, в то же время они изучают новые варианты политики, доступные для целостного устранения рисков национальной безопасности, которые создают некоторые страны.

В частности, ЕС и США вместе со странами-единомышленниками планируют бороться с нерыночной политикой и практикой — формулировка, используемая для описания Китая — в таких областях, как чипы, и «изучать общие меры по решению этой политики и ее последствий», говорится в проекте заявления. Текст до сих пор может быть изменен и должен быть одобрен государствами-членами к принятию на следующей неделе.

Оба партнера приступили к обнаружению сети предприятий третьих стран, получающих выгоду от государственных или контролируемых государством инвестиционных фондов, а также искажений, вызванных этими фондами.

Отношения между ЕС и США

Встреча на следующей неделе проводится, поскольку обе стороны пытаются решить проблемы, связанные с законом президента США Джо Байдена о зеленых стимулах. По словам высокопоставленного представителя блока, несмотря на трения по этому вопросу, а также трудности в решении других проблемных моментов, таких как новое соглашение по стали и алюминию, позволяющее избежать тарифов, ЕС считает, что его отношения с США находятся на правильном пути.

Обе стороны также привержены продвижению своего сотрудничества в области новых технологий, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления и последующее поколение беспроводной связи (6G), в то же время они сотрудничают, чтобы предотвратить гонку субсидий в полупроводниковом секторе.

ЕС и США также стремятся договориться о дальнейшем снижении рисков, связанных с искусственным интеллектом. Большие языковые модели, такие как ChatGPT, теперь находятся в центре внимания, после того как эти инструменты стали общедоступными.

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УНІАН По материалам:

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