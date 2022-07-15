ЕС и Азербайджан готовят соглашение на 20 млрд кубометров газа в обход рф — Reuters Сегодня 11:11 — Энергетика

Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа до 200 млрд кубометров и поддержки расширения трубопровода для этого, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ, пишет uatv.u.

«Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, Южный газовый коридор, в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом», — говорится в сообщении.

Проект меморандума о взаимопонимании, который требует одобрения соответствующих правительств и может быть изменен, является частью усилий Европейского Союза по сокращению зависимости от российского газа после войны в Украине.

По Трансадриатическому газопроводу, последнему отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора, в прошлом году в европейские страны было доставлено более 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа.

В проекте говорится, что обе стороны будут поощрять финансирование расширения этой сети для увеличения поставок в Европу.

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