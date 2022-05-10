ЕС хочет выпустить специальные долговые бумаги на 10 миллиардов евро для поддержки Украины — СМИ — Finance.ua
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ЕС хочет выпустить специальные долговые бумаги на 10 миллиардов евро для поддержки Украины — СМИ

Сегодня 13:30Казна и Политика
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Европейская комиссия планирует выпустить новые долговые бумаги ЕС для покрытия краткосрочных потребностей Украины в финансировании в течение следующих трех месяцев.
Как сообщили три европейских дипломата, пишет Politico.
Официально об этом планируется заявить 18 мая. План привлечения средств на поддержку Украины будет похож на программу SURE, которая использовалась во время пандемии по сбору средств для временных безработных.
Издание напоминает, по данным украинского правительства и МВФ, Украина нуждается в ежемесячной поддержке на уровне 5 млрд евро — эти средства должны пойти на социальные расходы, а также на военные расходы.
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То есть, на ближайшие три месяца Украина нуждается в 15 млрд евро. Треть из этой суммы обещают предоставить Соединенные Штаты.
6 мая Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о плане преодоления этого разрыва, представляющего собой выпуск долговых бумаг ЕК на основе гарантий, предоставленных странами ЕС. Примечательно, что ЕК заявила о необходимости получения гарантий на 25 миллиардов евро гарантий, что позволит привлечь для Украины, в случае необходимости, до 100 миллиардов евро.
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Как сообщают источники Politico, несколько стран, в том числе Германия, Австрия и Греция, попросили ЕК предоставить альтернативные варианты финансирования, а президент Франции хочет вынести этот вопрос на обсуждение глав государств и правительств в конце мая.
По материалам: Економічна Правда
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