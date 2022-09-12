ЕС готовит широкий пакет мер по преодолению энергокризиса — Finance.ua

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ЕС готовит широкий пакет мер по преодолению энергокризиса

Энергетика
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ЕС готовит широкий пакет мер по преодолению энергокризиса
ЕС готовит широкий пакет мер по преодолению энергокризиса
Европейский союз намерен на этой неделе обнародовать пакет чрезвычайных мер, включая сбор сверхприбылей с энергетических компаний. Однако страны расходятся во мнениях относительно деталей и вопроса о том, следует ли вводить потолок цен на газ.
Об этом сообщает Reuters.
На встрече в пятницу, 9 сентября, министры энергетики стран ЕС попросили Европейскую комиссию разработать меры по изъятию избыточных доходов от негазовых электростанций, сокращению потребления электроэнергии в масштабах всего ЕС и оказанию помощи энергетическим компаниям, нуждающимся в экстренной ликвидности.
Стремясь снизить растущие счета за электроэнергию для граждан и предприятий в преддверии зимы, министры также обратились в Брюссель с просьбой также предложить потолок цен на газ. Но страны расходятся во мнениях относительно того, ослабит или усугубит энергетический кризис в Европе ограничение цен на газ.
«Что касается стоимости газа, мы продолжаем работать над ответами, адаптированными к глобальному рынку», — написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем твиттере в субботу. Это предложение должно снизить цены в Европе, «гарантируя при этом надежность поставок», добавила она.
Дипломаты заявили, что более половины стран-членов ЕС упомянули об ограничении цен на газ на пятничной встрече, но не было единого мнения о том, какую форму это должно принять, будь то ограничение цен на весь импортируемый газ, трубопроводные потоки, оптовая торговля газом или поставки из россии.
27 государств-членов ЕС должны будут одобрить энергетические меры, возможно, на еще одной экстренной встрече министров в этом месяце.
россия поставляла около 40% газа ЕС до своего вторжения в Украину. Эта доля упала до 9%, поскольку Москва сократила поставки в Европу.
Министры ЕС в конечном счете отказались от ограничения цен на российский газ, которое, как предупреждали страны, включая Венгрию и Австрию, может привести к тому, что Москва перекроет сокращающиеся поставки, которые она все еще поставляет в ЕС.
Германия, Нидерланды и Дания входят в число стран, выступающих против всеобщего ограничения цен на газ, предупреждая, что это может поставить под угрозу зимнюю энергетическую безопасность Европы, поскольку страны будут бороться за привлечение поставок на конкурентоспособный по цене мировой рынок сжиженного природного газа.
Другие, включая Италию и Польшу, говорят, что ограничение цен на газ принесет облегчение домохозяйствам и отраслям, вынужденным сократить производство из-за стремительного роста цен на газ.
По материалам:
РБК-Україна
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