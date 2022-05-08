ЕС готовит план на случай остановки поставок газа из россии, - El Pais — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС готовит план на случай остановки поставок газа из россии, - El Pais

Сегодня 11:33Энергетика
22
Европейская комиссия готовит план энергосбережения на случай резкого прекращения поставок газа из российской федерации. Его могут одобрить уже 18 мая.
Об этом сообщает El Pais.
По данным издания, в случае прекращения поставок газа из россии чрезвычайные меры затронут всех стран-участниц ЕС. В частности, страны с другими источниками поставок, такие как Испания, должны будут делиться газом с партнерам в Евросоюзе, пострадавшими от действий рф.
Кроме того, Брюссель потребует, что чтобы нормирование энергии в промышленном секторе применялось таким образом, чтобы компании в стране с полным предложением не имели конкурентного преимущества перед компаниями в странах, пострадавших от прекращения поставок российского газа.

Что ждет газотранспортную систему Украины

Отметим, от прекращения поставок российского газа в Европе также пострадает Украина, по газотранспортной системе которой прокачивается около 40 млрд кубометров газа в год. Доходы от транзита оцениваются в порядка 3 млрд долларов.
По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.