ЕС готовит план на случай остановки поставок газа из россии, - El Pais — Finance.ua

ЕС готовит план на случай остановки поставок газа из россии, - El Pais

Сегодня 11:33 — Энергетика

Европейская комиссия готовит план энергосбережения на случай резкого прекращения поставок газа из российской федерации. Его могут одобрить уже 18 мая.

Об этом сообщает El Pais

По данным издания, в случае прекращения поставок газа из россии чрезвычайные меры затронут всех стран-участниц ЕС. В частности, страны с другими источниками поставок, такие как Испания, должны будут делиться газом с партнерам в Евросоюзе, пострадавшими от действий рф.

Кроме того, Брюссель потребует, что чтобы нормирование энергии в промышленном секторе применялось таким образом, чтобы компании в стране с полным предложением не имели конкурентного преимущества перед компаниями в странах, пострадавших от прекращения поставок российского газа.

Отметим, от прекращения поставок российского газа в Европе также пострадает Украина, по газотранспортной системе которой прокачивается около 40 млрд кубометров газа в год. Доходы от транзита оцениваются в порядка 3 млрд долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.