ЕС готовит экстренную реформу рынка электроэнергии — Finance.ua

ЕС готовит экстренную реформу рынка электроэнергии
Европейский союз планирует принять срочные меры для сдерживания роста цен на электроэнергию. И готовит предложения по реформированию рынка электроэнергии.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Bloomberg.
«Стремительный рост цен на электроэнергию в настоящее время обнажает по разным причинам ограничения нашей нынешней структуры рынка электроэнергии», — заявила она на стратегическом саммите в Бледе в Словении.
По ее словам, нынешний рынок был сформирован при совсем других обстоятельствах и совсем в других целях.
«Вот почему мы сейчас работаем над экстренным вмешательством и структурной реформой рынка электроэнергии», — добавила она.
Отметим, цены на электроэнергию в Европе за год выросли почти в 10 раз, что влияет на инфляцию и резко увеличило нагрузку на предприятия и население.
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