ЕС готовит экстренную реформу рынка электроэнергии — Finance.ua

ЕС готовит экстренную реформу рынка электроэнергии Сегодня 12:16 — Энергетика

ЕС готовит экстренную реформу рынка электроэнергии

Европейский союз планирует принять срочные меры для сдерживания роста цен на электроэнергию. И готовит предложения по реформированию рынка электроэнергии.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Bloomberg

«Стремительный рост цен на электроэнергию в настоящее время обнажает по разным причинам ограничения нашей нынешней структуры рынка электроэнергии», — заявила она на стратегическом саммите в Бледе в Словении.

Читайте также Цены на электроэнергию во Франции и Германии выросли до новых рекордов — Bloomberg

По ее словам, нынешний рынок был сформирован при совсем других обстоятельствах и совсем в других целях.

«Вот почему мы сейчас работаем над экстренным вмешательством и структурной реформой рынка электроэнергии», — добавила она.

Отметим, цены на электроэнергию в Европе за год выросли почти в 10 раз, что влияет на инфляцию и резко увеличило нагрузку на предприятия и население.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.