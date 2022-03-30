ЕС готов создать ускоренные торговые маршруты для Украины — Finance.ua

ЕС готов создать ускоренные торговые маршруты для Украины

Сегодня 21:34 — Мир

Европейская комиссия готова создать специальные торговые маршруты между Польшей и Украиной, чтобы продукты питания могли продвигаться проще в обоих направлениях.

Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, его слова передает politico.

Украина просит Брюссель облегчить торговые потоки агропродовольственных товаров путем создания так называемых зеленых коридоров, поскольку большинство ее собственного крупного экспорта продовольствия из черноморских портов было отрезано российскими оккупантами.

Комиссар сравнил этот план с тем, который был разработан на ранней стадии пандемии коронавируса, когда ЕС отказался от некоторых проверок товаров.

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