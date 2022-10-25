ЕС должен поддержать Украину сейчас, поскольку в будущем это обойдется дороже, - еврокомиссар — Finance.ua
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ЕС должен поддержать Украину сейчас, поскольку в будущем это обойдется дороже, - еврокомиссар

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ЕС должен поддержать Украину сейчас, поскольку в будущем это обойдется дороже, - еврокомиссар
ЕС должен поддержать Украину сейчас, поскольку в будущем это обойдется дороже, - еврокомиссар
Европейский союз должен продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Если не сделать этого сейчас, в будущем это обойдется странам ЕС дороже.
Об этом сообщила в интервью вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова изданию Politico.
«Это непросто, и мы должны снова и снова просить у наших граждан благословения на это. Но если мы сейчас не поддержим Украину ни в военном, ни в финансовом плане, в будущем это будет стоить намного дороже», — сказала она.
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Напомним, на саммите Европейского совета на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро в следующем году, или 1,5 млрд евро каждый месяц. Но обсуждения находятся на ранней стадии.
Между тем, 3 млрд евро в виде макрофинансовой помощи, которую ЕС пообещал на этот год в рамках объявленного в мае пакета в размере 9 млрд евро, все еще не предоставлено.
По материалам:
РБК-Україна
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