ЕС будет восстанавливать города-побратимы в Украине — Finance.ua

ЕС будет восстанавливать города-побратимы в Украине

Сегодня 16:13 — Казна и Политика

ЕС будет восстанавливать города-побратимы в Украине

Европейские города возьмутся восстанавливать свои города-побратимы в Украине.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы экспоненциально расширим количество городов-побратимов и регионов-побратимов между нашими двумя народами. Вы можете рассчитывать на огромную солидарность граждан Европы в поддержку Украины. И я знаю, что мы также можем рассчитывать на Комитет регионов ЕС, активно связывающий наши местные и региональные сети в Европейском Союзе с их украинскими коллегами», — сообщила глава ЕК.

Она также заявила, что ЕС должен мобилизовать все имеющиеся у него ресурсы для восстановления Украины, включая сотрудничество на местном и региональном уровнях.

«Сила Европы основывается на том, что наши граждане постоянно работают над улучшением повседневной жизни и улучшением будущего наших детей в городах, поселках, селах и районах. Наши города и регионы имеют опыт и знания в области обновления и управления повседневной жизнью горожан. И мы хотим поделиться этим опытом с вами», — сказала фон дер Ляйен.

Напомним, основную часть расходов по восстановлению Украины возьмут на себя страны Европы. ЕС планирует создать трастовый фонд солидарности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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