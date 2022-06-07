Ермак назвал три шага для предотвращения продовольственного кризиса в мире — Finance.ua
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Ермак назвал три шага для предотвращения продовольственного кризиса в мире

Сегодня 19:18Аграрный рынок
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Мир должен сделать несколько конкретных шагов, чтобы предотвратить продовольственный кризис, который развязывает рф. Это, в частности, касается конвоев для сопровождения украинского зерна, санкций и оружия.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
«Продовольственный кризис создается россией искусственно... рф блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав там посевной. Сейчас необходимо сделать несколько важных шагов», — написал Ермак и назвал, о чем именно идет речь.

Шаг 1

Обеспечить военные конвои для украинских танкеров, чтобы вывезти зерно из портов.

Шаг 2

Оперативно работать над ужесточением санкций, как против элит, так и против энергетического сектора и банковской системы россии. Газовое эмбарго — это приоритет.

Шаг 3

Оружие для освобождения территорий, больше оружия и как можно скорее, чтобы остановить любые планы рф продвигаться дальше и выбить их с нашей земли.
По материалам: РБК-Україна
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