Эрдоган о работе «зернового коридора»: пытаемся доставить продукцию в Африку — Finance.ua

Эрдоган о работе «зернового коридора»: пытаемся доставить продукцию в Африку Сегодня 20:20

Турция продолжает усилия для работы «зернового коридора», в частности прилагает усилия для отправки зерна в нуждающиеся страны, особенно в Африку.

Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам перед вылетом в Индонезию на саммит G-20, сообщает собкор Укринформа.

«Мы продолжаем наши усилия для продолжения процесса (работы „зернового коридора“. — Ред.), мы пытаемся доставить зерно в страны, которые в этом нуждаются, особенно в Африку», — сказал Эрдоган.

Украина хочет расширить соглашение об экспорте через Черноморскую зерновую инициативу, включив больше портов и товаров, и надеется, что на следующей неделе будет принято решение о продлении «зернового соглашения» по крайней мере на год.

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УАІБ По материалам:

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