Эрдоган о работе «зернового коридора»: пытаемся доставить продукцию в Африку — Finance.ua
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Эрдоган о работе «зернового коридора»: пытаемся доставить продукцию в Африку

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Турция продолжает усилия для работы «зернового коридора», в частности прилагает усилия для отправки зерна в нуждающиеся страны, особенно в Африку.
Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам перед вылетом в Индонезию на саммит G-20, сообщает собкор Укринформа.
«Мы продолжаем наши усилия для продолжения процесса (работы „зернового коридора“. — Ред.), мы пытаемся доставить зерно в страны, которые в этом нуждаются, особенно в Африку», — сказал Эрдоган.
Украина хочет расширить соглашение об экспорте через Черноморскую зерновую инициативу, включив больше портов и товаров, и надеется, что на следующей неделе будет принято решение о продлении «зернового соглашения» по крайней мере на год.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УАІБ
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