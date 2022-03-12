ЕРАМ уплатил 50 млн грн налогов в госбюджет наперед — Finance.ua

Компания ЕРАМ Украина перечислила в госбюджет налог на прибыль предприятий за первый квартал 2022 года авансом. 50 млн грн — это прогнозируемая сумма налога, рассчитанная на основе аналогичного периода 2021 года.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Для экономики Украины такой шаг со стороны бизнеса — это существенная поддержка, ибо налог на прибыль предприятий — один из значительных источников наполнения бюджета страны», — отмечается в сообщении.
Уплаченные наперед налоги помогут стране справиться с насущными потребностями, не дожидаясь сроков уплаты налогов.
Компания помогает стране в четырех направлениях: финансовая поддержка государства и гуманитарных фондов, поддержка вынужденных переселенцев, донаты от специалистов, партнеров и клиентов EPAM, обеспечение оборудованием.
Ранее EPAM официально объявил, что прекращает предоставление услуг российским клиентам, а также выделяет дополнительные $100 млн в поддержку работников и их семей в Украине.