Эпицентр планирует открыть сеть автозаправочных комплексов — Finance.ua

Эпицентр планирует открыть сеть автозаправочных комплексов Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Эпицентр планирует открыть сеть автозаправочных комплексов

Компания Эпицентр намерена запустить сеть автозаправочных комплексов с центрами электрозарядных станций.

Об этом директор по рекламе и маркетингу сети Эпицентр Ирина Шинкаренко заявила в интервью изданию mmr

«В настоящее время наши коллеги из отдела Автомол работают над развитием сети АЗК с центрами электрозарядных станций», — рассказала Шинкаренко.

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На начальном этапе компания планирует открыть 100 таких комплексов с последующим увеличением до 1000.

Также в планах компании развитие смежных с ритейлом направлений — логистики, интернет-торговли.

В прошлом году «Нафтогаз Украины» запустил сеть заправок U.GO на базе станций сети Glusco.

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НВ По материалам:

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