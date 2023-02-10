Эпицентр планирует открыть сеть автозаправочных комплексов — Finance.ua

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Эпицентр планирует открыть сеть автозаправочных комплексов

Фондовый рынок
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Эпицентр планирует открыть сеть автозаправочных комплексов
Эпицентр планирует открыть сеть автозаправочных комплексов
Компания Эпицентр намерена запустить сеть автозаправочных комплексов с центрами электрозарядных станций.
Об этом директор по рекламе и маркетингу сети Эпицентр Ирина Шинкаренко заявила в интервью изданию mmr.
«В настоящее время наши коллеги из отдела Автомол работают над развитием сети АЗК с центрами электрозарядных станций», — рассказала Шинкаренко.

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На начальном этапе компания планирует открыть 100 таких комплексов с последующим увеличением до 1000.
Также в планах компании развитие смежных с ритейлом направлений — логистики, интернет-торговли.
В прошлом году «Нафтогаз Украины» запустил сеть заправок U.GO на базе станций сети Glusco.
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По материалам:
НВ
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