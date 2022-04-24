«Эпицентр» открывает первую мобильную точку выдачи товаров в Буче — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

«Эпицентр» открывает первую мобильную точку выдачи товаров в Буче

Сегодня 11:44Фондовый рынок
35
Сеть «Эпицентр» открывает первую мобильную точку выдачи интернет-заказов в Буче, сообщила пресс-служба.
«Город-герой Буча значительно пострадал от военных действий и вражеских обстрелов. В частности, был уничтожен и торговый центр компании „Эпицентр“, ранее работавший на Новом шоссе. Сейчас в городе практически нет магазинов, в которых бучанцы могли бы приобрести товары первой необходимости и материалы для восстановления своих жилищ. Поэтому „Эпицентр“ решил запустить в Буче первую для компании мобильную точку выдачи заказов», — приведены в сообщении слова заместителя директора по розничной торговле, руководителя онлайн-направления «Эпицентр К» Юрия Яковлева.
Режим работы. Мобильная точка выдачи на Новом шоссе, 48 будет работать каждый день с 13:00 до 16:00. Для заказа доступен весь ассортимент epicentrk.ua, доставка бесплатная.
Согласно прессрелизу, в планах компании расширение проекта мобильных точек и на другие украинские города, пострадавшие от полномасштабной военной агрессии рф.
ООО «Эпицентр К» создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. На конец 2021 года сеть насчитывает 70 ТЦ «Эпицентр» и девять гипермаркетов «Новая линия» в Украине.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО «Эпицентр К» являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.