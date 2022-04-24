«Эпицентр» открывает первую мобильную точку выдачи товаров в Буче — Finance.ua

«Эпицентр» открывает первую мобильную точку выдачи товаров в Буче

Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

Сеть «Эпицентр» открывает первую мобильную точку выдачи интернет-заказов в Буче, сообщила пресс-служба.

«Город-герой Буча значительно пострадал от военных действий и вражеских обстрелов. В частности, был уничтожен и торговый центр компании „Эпицентр“, ранее работавший на Новом шоссе. Сейчас в городе практически нет магазинов, в которых бучанцы могли бы приобрести товары первой необходимости и материалы для восстановления своих жилищ. Поэтому „Эпицентр“ решил запустить в Буче первую для компании мобильную точку выдачи заказов», — приведены в сообщении слова заместителя директора по розничной торговле, руководителя онлайн-направления «Эпицентр К» Юрия Яковлева.

Режим работы. Мобильная точка выдачи на Новом шоссе, 48 будет работать каждый день с 13:00 до 16:00. Для заказа доступен весь ассортимент epicentrk.ua, доставка бесплатная.

Согласно прессрелизу, в планах компании расширение проекта мобильных точек и на другие украинские города, пострадавшие от полномасштабной военной агрессии рф.

ООО «Эпицентр К» создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. На конец 2021 года сеть насчитывает 70 ТЦ «Эпицентр» и девять гипермаркетов «Новая линия» в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО «Эпицентр К» являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

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