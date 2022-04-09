EPAM полностью уходит из россии и запускает фонд помощи украинцам — Finance.ua
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EPAM полностью уходит из россии и запускает фонд помощи украинцам

Сегодня 03:47Фондовый рынок
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EPAM полностью уходит из россии и запускает фонд помощи украинцамEPAM полностью уходит из россии и запускает фонд помощи украинцам
Белорусское издание Dev.by опубликовало письмо, которое основатель IT-компании EPAM Systems Аркадий Добкин разослал сотрудникам. В нем сообщается, что компания полностью уходит из России и направит дополнительные силы на поддержку Украины.
EPAM объявил о том, что останавливает поддержку российских клиентов еще 4 марта.
Следующий месяц компания консультировалась с партнерами и наконец решила полностью остановить бизнес с рф. Там более 10 офисов и 9000 сотрудников.
Выход продлится следующие три месяца, что именно произойдет с сотрудниками из россии, Добкин напрямую не говорит.
«Мы будем делиться дополнительной информацией, чтобы все наши сотрудники в россии и наши клиенты понимали сроки перехода, процесс и все меры по смягчению последствий, которые мы можем предложить», — пишет в письме Добкин.
Как вариант он упоминает программу мобильности, то есть релокацию в другие страны.
С начала войны EPAM выделил на гуманитарную помощь украинским сотрудникам и их семьям более $100 млн, говорит Добкин. Затем компания запустит фонд EPAM Ukraine Assistance Fund, который будет помогать всем украинцам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forbes.ua
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