Энергорынок, который россия строила 50 лет, путин уничтожил за 50 недель — Bloomberg Сегодня 13:38

россия потратила почти 50 лет на создание своего энергетического рынка в Европе, однако, начав войну против Украины, президент страны-агрессора путин уничтожил его менее чем за 50 недель.

Как отмечается в материале Bloomberg , найти замену энергетическому рынку будет практически невозможно.

«В то время как россия нашла альтернативные рынки для своей сырой нефти, преимущественно в Индии, переход на продажи нефтепродуктов и природного газа займет годы и будет связан с огромными затратами. Это если вообще возможно создать рынки, когда мир отвернется от ископаемого топлива», — говорится в материале.

Когда 24 февраля войска Москвы ворвались в Украину, ее европейские потребители энергии испугались. Рынок, поглощавший почти 2,5 миллиона баррелей нефти в день, еще 1 миллион баррелей нефтепродуктов и 155 миллиардов кубометров природного газа в год практически исчез.

Потоки сырой нефти из россии в страны Европы начали сокращаться вскоре после того, как путинские войска пересекли границу. До 5 декабря, когда вступил в силу запрет Европейского Союза на морской импорт российской нефти, они уже были на грани, и единственным оставшимся рынком была Болгария, добившаяся временного исключения. Поток нефтепродуктов движется по той же траектории накануне аналогичных санкций, вступающих в силу 5 февраля.

Европейский рынок природного газа россии также потерян. Огромная сеть газовых месторождений и трубопроводов, построенная за сотни миллиардов долларов с тех пор, как первый газ пересек границу с Австрией в 1968 году, была выброшена.

В 2017 году было подсчитано, что 100 миллиардов долларов уже было инвестировано в разработку запасов газа на российском полуострове Ямал, большая часть которого связана с Европой по трубопроводам, включая проходящие по дну Балтийского моря и связывающие россию с Германией. Ожидается, что к 2025 году эта цифра удвоится. Сейчас большая часть этих инвестиций выглядит излишней.

В то время как россия, возможно, сможет спасти своего рода энергетические отношения с Европой после окончания войны, что неизбежно произойдет, маловероятно, что страны ЕС когда-нибудь позволят себе такую зависимость от российского газа, которая была до войны в Украине.

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Российским нефтяным компаниям удалось перенаправить поставки сырой нефти, которых избегали традиционные европейские покупатели, во многом благодаря жажде индийских нефтепереработчиков дешевого сырья. Но такое отвлечение дорого обошлось россии и ее нефтяной промышленности. Чтобы проникнуть на индийский рынок, потребовались большие скидки, которые, вероятно, достигали 35 долларов за баррель, что эквивалентно 40-процентному снижению цены.

До конца прошлого года российские баррели составляли около четверти импорта нефти в Индию, вытесняя грузы от традиционных ближневосточных поставщиков субконтинента — Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.

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УНІАН По материалам:

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