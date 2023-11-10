Энергорегулятор сделал еще один шаг к либерализации рынка электроэнергии — Finance.ua

Энергорегулятор сделал еще один шаг к либерализации рынка электроэнергии Сегодня 06:49 — Энергетика

Энергорегулятор сделал еще один шаг к либерализации рынка электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сделала еще один шаг к либерализации энергорынка и пересмотрела ценовые ограничения на электроэнергию, которые вступят в силу 30 ноября.

Об этом свидетельствует решение НКРЭКУ.

«Мы движемся в направлении либерализации и в конце концов к отмене прайс-кепов вообще», — сказал член НКРЭКУ Валерий Тарасюк, подчеркнув, что регулятору нужно работать над тем, чтобы конкуренция на энергорынке создавала рыночную цену.

В ходе заседания НКРЭКУ установила ценовые ограничения на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке:

для часов минимальной нагрузки (с 23:00 до 7:00) — 3000 грн/МВт-час;

для часов средней нагрузки (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 17:00) — 5600 грн/МВт-ч;

для часов повышенной нагрузки (с 8:00 до 11:00) — 6 900 грн/МВт-ч;

максимальной нагрузки (с 17:00 до 23:00) — 7500 грн/МВт-час.

Напомним, ранее в Секретариате Энергетического сообщества выступают за увеличение ценовых ограничений price cap на рынке электроэнергии Украины для обеспечения импорта электричества зимой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.