Энергорегулятор сделал еще один шаг к либерализации рынка электроэнергии — Finance.ua

Энергорегулятор сделал еще один шаг к либерализации рынка электроэнергии
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сделала еще один шаг к либерализации энергорынка и пересмотрела ценовые ограничения на электроэнергию, которые вступят в силу 30 ноября.
Об этом свидетельствует решение НКРЭКУ.
«Мы движемся в направлении либерализации и в конце концов к отмене прайс-кепов вообще», — сказал член НКРЭКУ Валерий Тарасюк, подчеркнув, что регулятору нужно работать над тем, чтобы конкуренция на энергорынке создавала рыночную цену.
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В ходе заседания НКРЭКУ установила ценовые ограничения на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке:
- для часов минимальной нагрузки (с 23:00 до 7:00) — 3000 грн/МВт-час;
- для часов средней нагрузки (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 17:00) — 5600 грн/МВт-ч;
- для часов повышенной нагрузки (с 8:00 до 11:00) — 6 900 грн/МВт-ч;
- максимальной нагрузки (с 17:00 до 23:00) — 7500 грн/МВт-час.
Напомним, ранее в Секретариате Энергетического сообщества выступают за увеличение ценовых ограничений price cap на рынке электроэнергии Украины для обеспечения импорта электричества зимой.
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