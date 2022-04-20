Энергорегулятор отобрал лицензии у 5 связанных с рф компаний (список) — Finance.ua

Энергорегулятор отобрал лицензии у 5 связанных с рф компаний (список)

Сегодня 16:44 — Энергетика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, аннулировала лицензии компаниям, связанным со страной-агрессором.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«НКРЭКУ вместе со Службой безопасности Украины было установлено, что деятельность отдельных компаний-лицензиатов на территории нашей страны контролируется резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины».

После документального подтверждения установления контроля за деятельностью лицензиата в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», резидентами государств, совершающими вооруженную агрессию против Украины, в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины «Об обороне Украины», регулятор аннулировал лицензии пяти компаниям", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на открытом заседании 20 апреля 2022 года.

Были аннулированы лицензии:

ООО «ИСТЭК» на право осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, ТЭС, АЭС, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии;

ООО «АЛАКОР СИТИ» на право осуществления хозяйственной деятельности по снабжению природным газом;

ООО «СТИЛ ЭНЕРДЖИ» на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю;

ООО «ЭКОПРОМЕНЕРГИЯ» на право ведения хозяйственной деятельности по производству электрической энергии;

ООО «ПВ СОЛАР СТЕЙШН» на право ведения хозяйственной деятельности по производству электрической энергии.

Конечными бенефициарами указанных компаний являются граждане рф.

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