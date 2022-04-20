Энергорегулятор отобрал лицензии у 5 связанных с рф компаний (список) — Finance.ua

«НКРЭКУ вместе со Службой безопасности Украины было установлено, что деятельность отдельных компаний-лицензиатов на территории нашей страны контролируется резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины».
После документального подтверждения установления контроля за деятельностью лицензиата в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», резидентами государств, совершающими вооруженную агрессию против Украины, в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины «Об обороне Украины», регулятор аннулировал лицензии пяти компаниям", — говорится в сообщении.
Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на открытом заседании 20 апреля 2022 года.
Были аннулированы лицензии:
ООО «ИСТЭК» на право осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, ТЭС, АЭС, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии;
ООО «АЛАКОР СИТИ» на право осуществления хозяйственной деятельности по снабжению природным газом;
ООО «СТИЛ ЭНЕРДЖИ» на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю;
ООО «ЭКОПРОМЕНЕРГИЯ» на право ведения хозяйственной деятельности по производству электрической энергии;
ООО «ПВ СОЛАР СТЕЙШН» на право ведения хозяйственной деятельности по производству электрической энергии.
Конечными бенефициарами указанных компаний являются граждане рф.