Энергоатом в апреле рассчитался по всем кредитным обязательствам — Finance.ua

«В условиях военного времени ГП НАЭК „Энергоатом“ продолжает работать и выполнять финансовые обязательства по всем кредитным договорам. Так, в апреле 2022 года „Энергоатом“ в полном размере погасил кредит и проценты за его использование в соответствии с обязательствами перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в компании сообщают о погашении кредита и процентов по графику согласно кредитному договору, заключенному с «Сентрал Сторедж Сейфти Проджект Траст» (США) под государственные гарантии.
Также «Энергоатом» уплатил Министерству финансов Украины комиссии за предоставление государственных гарантий.
В компании отмечают, что и далее будут выполнять свои обязательства перед украинскими банками по погашению процентов за пользование кредитными средствами.