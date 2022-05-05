Энергоатом в апреле рассчитался по всем кредитным обязательствам — Finance.ua

Энергоатом в апреле рассчитался по всем кредитным обязательствам

Сегодня 13:48 — Фондовый рынок

«Энергоатом» в апреле в полном объеме выполнил все свои кредитные обязательства по ряду программ.

Об этом в Телеграме сообщает НАЭК «Энергоатом».

«В условиях военного времени ГП НАЭК „Энергоатом“ продолжает работать и выполнять финансовые обязательства по всем кредитным договорам. Так, в апреле 2022 года „Энергоатом“ в полном размере погасил кредит и проценты за его использование в соответствии с обязательствами перед Европейским банком реконструкции и развития ( ЕБРР )», — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании сообщают о погашении кредита и процентов по графику согласно кредитному договору, заключенному с «Сентрал Сторедж Сейфти Проджект Траст» (США) под государственные гарантии.

Также «Энергоатом» уплатил Министерству финансов Украины комиссии за предоставление государственных гарантий.

В компании отмечают, что и далее будут выполнять свои обязательства перед украинскими банками по погашению процентов за пользование кредитными средствами.

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